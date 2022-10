Kroongetuige ’zwembadmoord’ Marum: ’Niet altijd waarheid verteld’

Premium Binnenland

Hilversummers in greep van Mallorcazaak: ’We zagen ze afgelopen tijd vaak op feestjes’

Hilversum staat al weken in de landelijke schijnwerpers vanwege de rechtszaak rondom de dood van Carlo Heuvelman. Volgende maand horen de Hilversumse jongens of zij vrijuit gaan of een celstraf moeten uitzitten. Niet alleen in de rechtszaal zijn het spannende dagen, ook onder jongeren uit de stad is...