RIVM: 93 nieuwe coronadoden, opnames in ziekenhuis 454

De teller van ziekenhuisopnames steeg de afgelopen 24 uur met 454 naar 2954 mensen die sinds het uitbreken van het virus met Covid-19 zijn opgenomen. Een deel van hen is alweer thuis.

De vorige stijging behelsde +349 patiënten die werden opgenomen. Het aantal stijgt dus nog steeds, maar het ’stijgt iets minder snel’, zo onderstreept het RIVM. Het de opnames ’nemen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten’. Of die maatregelen effectief genoeg zijn, wordt pas over een aantal dagen duidelijk.

Overigens zijn de overlijdensgevallen niet allemaal daadwerkelijk in het laatste etmaal overleden. Er is wat vertraging in de cijfers omdat overlijdensgevallen soms te laat worden doorgegeven. Zorgverleners zijn vooral druk met zorg verlenen.

Noord-Brabant (2748 besmettingen vastgesteld) is nog steeds coronaprovincie nummer één. De provincies Zuid-Holland (1508) en Noord-Holland (1401) komen daarna. In eerstgenoemd gebied stijgt het aantal opnames in ziekenhuizen sneller dan elders. Ondertussen is het nog steeds rustig in het oosten en noorden van ons land. Friesland en Drenthe zitten zelfs nog onder de honderd besmettingen geregistreerd.

Onzekerheid cijfers

Het RIVM wijst erop dat er meer besmettingen in Nederland moeten zijn dan degene die zijn vastgesteld. Familieleden van besmette personen worden bijvoorbeeld nauwelijks nog getest. Dat komt door capaciteitsproblemen met testkits.

Cijfers van patiënten die genezen zijn, worden in tegenstelling tot in andere landen in Nederland niet bijgehouden.