Hond gaat Britten te lijf: vrouw (43) omgekomen, man voor het leven getekend

De hond bleek de twee volledig toe te hebben getakeld in een huis. De diensten kwamen af op een melding van het slachtoffer. „Hij zei dat hij en een vrouw door een hond waren aangevallen”, aldus de politie van South Yorkshire. „De beetwonden van de vrouw bleken fataal en ondanks de assistentie van de hulpdiensten is ze ter plekke aan haar verwondingen overleden.”

De viervoeter is door een speciale politie-eenheid in beslag genomen, net als een andere hond die op hetzelfde adres aanwezig was. Of het om de twee baasjes gaat, is nog niet duidelijk.