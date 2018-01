Overreden zwerfhondje wordt bewaakt door zijn ’vrienden’

De vijf honden staken de weg over in de Chineze plaats Lanzhou, toen een van hen werd aangereden. Dat meldt Metro.uk. Ondanks het feit dat de rest van de roedel de oversteek wel had overleefd, twijfelden de honden geen moment. De honden vormden een schild rondom hun overleden vriend en probeerden hem tevergeefs in beweging te krijgen.

Op de beelden is te zien dat auto’s rakelings langs de honden rijden, maar ze gaan voor geen goud aan de kant. Op de Chinese sociale media pagina, Weibo, reageren mensen massaal op de video. „Als mensen nou meer op deze honden zouden lijken”, aldus een van de reaguurders.