Tragedie: fatale val peuter in vetafscheider

Het drama speelde zich af in een filiaal van de restaurantketen Tim Hortons. Ⓒ Google Streetview

ROCHESTER - Een tragedie in een restaurant in Rochester, in de Amerikaanse staat New York. Een 3-jarige peuter is daar om het leven gekomen toen hij in een vetafscheider viel. Het jongetje viel door een plastic luikje van de vetafscheider.