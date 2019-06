Paniek in woonzorgcentrum na zelfmoord in de eetzaal

De man liep tijdens voor het middagmaal met een mes op zijn eigen keel de eetzaal in en was duidelijk ’in verwarde toestand’. Hij dreigde zichzelf iets aan te doen.

De gealarmeerde politie begeleidde daarop alle gasten de zaal uit. Toen de gealarmeerde politie de man daarna wilde meenemen, stak hij zichzelf in keel en borst. Later overleed hij aan zijn verwondingen.

Directeur Woonzorg in Helmond Dora van Vlerken ziet in het incident geen aanleiding de beveiliging van het centrum op te schroeven, zo zegt ze tegen het Eindhovens Dagblad. „We zijn een open instelling voor Helmonders en dat willen we blijven.”

Direct na het incident waren alle instanties aanwezig om nazorg te verrichten bij getuigen. „Voor hen is het een erg traumatische ervaring. Wij vinden het verschikkelijk dat zij dit hebben gezien.”