Hond Limo na elf jaar weer terecht

„Op een dag in 2008 (!) verdween de toen driejarige teckel Limo als sneeuw voor de zon van het erf van haar baasjes”, zo schrijft Dierencentrum Achterhoek op Facebook. Er waren op dat moment vermoedens dat er criminelen actief waren in de omgeving die honden meenamen om ze illegaal te fokken of om ze te verkopen.

Limo voor de vermissing Ⓒ Facebook

Limo bleek er niet best aan toe te zijn. Ze had ernstig ontstoken oren, melkkliertumoren, een blaasontsteking en een zwaar verwaarsloosd gebit. Gelukkig voor haar hebben haar baasjes een dierenartspraktijk en kon ze snel geholpen worden.

Waar Limo al die tijd geweest is, blijft een raadsel.