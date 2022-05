Eerste afbeelding van zwarte gat in onze Melkweg

Op de foto is het object zelf niet te zien, maar alleen de straling van gas rond de plek waar het licht is verdwenen. Die grens van een zwart gat wordt de event horizon of waarnemingshorizon genoemd. Sagittarius A* staat op 27.000 lichtjaar afstand van de aarde en is ongeveer vier miljoen keer zo zwaar als onze zon.

Het beeld is gemaakt door de Event Horizon Telescope, een internationaal samenwerkingsproject waar ook Nederlandse wetenschappers aan meedoen. Radiotelescopen over de hele wereld zijn aan elkaar gekoppeld en speuren samen het heelal af.

In 2019 maakte het project de eerste afbeelding van een zwart gat, in het sterrenstelsel M87. Volgens de wetenschappers was dat eenvoudiger dan de afbeelding van Sagitarrius A*. Het zwarte gat in onze Melkweg is veel kleiner en draait daarom veel sneller rond. „Alsof je een scherpe foto probeert te maken van een puppy die achter zijn eigen staart aan rent”, aldus een van de onderzoekers.