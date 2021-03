Verdachten van trappen verslaggever op Urk vrijgelaten

De 26-jarige man wordt ook verdacht van mishandeling van een cameraman tijdens hetzelfde incident in het streng-christelijke vissersdorp. Veel verslaggevers en cameraploegen waren zondag bij de Sionkerk op Urk omdat de kerk ondanks de coronamaatregelen de deuren opende voor alle gelovigen. Er ontstond veel irritatie en onrust op straat.

De kerk nam dinsdag afstand van een interview met een woordvoerder van de kerk, Hessel Snoek, die sprak van ’terroristen’ en pers die zich erger zouden gedragen dan de SS in de oorlog.

De 35-jarige automobilist uit Urk, die wordt verdacht van het aanrijden van de verslaggever van omroep PowNed, zit nog in voorarrest. Hij wordt verdacht van mishandeling, en het onderzoek naar dat incident loopt nog. De man werd zondagavond aangehouden.

Bekijk ook: Ontploffing bij kerk Krimpen aan den IJssel

De politie ging zondag al wel met de verdachte in gesprek. Maar hij werd niet meteen aangehouden omdat de politie de rust wilde bewaren, zegt een woordvoerder. De overheid houdt een ’dringend advies’ aan van maximaal dertig bezoekers, ongeacht de grootte van de kerk. Religieuze instellingen zijn zelf verantwoordelijk welke keuze ze daarin maken.

In Krimpen aan den IJssel kreeg een verslaggever van RTV Rijnmond zondagochtend klappen toen hij bij de Mieraskerk stond. Die opende ook de deuren voor enkele honderden gelovigen. Een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is aangehouden. Hij is weer vrijgelaten en moet zich op een later moment verantwoorden bij de officier van justitie.