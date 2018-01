Cécile Narinx: Ik droeg expres kokerrokken en hakken naar werk

„Mijn stijl is streng, denk ik. Dat komt vrees ik door mijn zogenaamde bitchy resting face. Dat strenge heb ik soms wat aangezet, zeker toen ik net hoofdredacteur was. Ik ben destijds ook expres hakken en kokerrokken gaan dragen. Ik moest leidinggeven aan mensen die ouder waren dan ik en die kleding hielp me in mijn 'rol’. Het was een soort harnas.”

Wil jij verder lezen hoe Cécile Narinx, de hoofdredactreur van Harper’s Bazaar, zichzelf ziet? Dat kan op VROUW.nl.