Kamer woensdag in debat over salaris zorgmedewerkers

Het debat komt er op initiatief van GroenLinks-fractievoorzitter Klaver, die samen met de PvdA, SP en PVV het debat aan gaat vragen. Daarom is er in de agenda van de Tweede Kamer woensdagmiddag ruimte gemaakt voor de zogenoemde ’regeling van werkzaamheden’. Daarin kan Klaver zijn debat aanvragen.

Om het debat daadwerkelijk te kunnen voeren, moeten de coalitiepartijen ook instemmen met het verzoek van Klaver. Dat zal gebeuren, klinkt het vanuit de coalitie. Na de rel van deze week, waarin coalitie-Kamerleden in allerijl het Kamergebouw ontvluchtten om een stemming over hogere beloning voor zorgpersoneel te saboteren, zou het blokkeren van een debat over dat onderwerp dan ook bepaald geen visitekaartje zijn.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stuurden woensdagavond in allerlijl de aanwezige Kamerleden het Binnenhof af. Op die manier zorgden ze ervoor dat minder dan de helft van de Kamerleden nog in het gebouw was, waardoor de door Wilders gevraagde hoofdelijke stemming over zijn motie niet door kon gaan. De coalitie ging over tot deze noodgreep, omdat ze flink in de minderheid was ten opzichte van de oppositie en de stemming dus dreigde te verliezen.

Commotie

Het vluchtgedrag van de Kamerleden zorgde voor enorme commotie. De oppositie haalde hard uit naar de coalitiepartijen, die een dag later zelf ook door het stof gingen. Ook premier Rutte moest erkennen dat het ’geen fraai beeld’ was. Woensdag na het debat gaat de Kamer alsnog stemmen over het voorstel van Wilders.