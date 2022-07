Nederlandse vakantiegangers zien auto en caravan uitbranden na ongeluk op E17: ’Al onze spullen kwijt’

De Nederlandse personenwagen met een kind aan boord reed volgens Nieuwsblad over een ’twistlock’ die op de rechterrijstrook lag. Een twistlock is een metalen onderdeel van een vrachtwagen dat een container vastklemt op de opligger. Door de klap met het metalen voorwerp aan de onderkant van de auto verloor de Nederlander de controle over het stuur en brak ook de carterpan van de wagen. In een mum van tijd stonden beide voertuigen in vuur en vlam.

Het gezin wist gelukkig net op tijd uit het brandende voertuig te stappen. Niet veel later reed een andere automobilist met Noors nummerplaat ook over het metalen voorwerp heen. Die auto raakte zwaar beschadigd.

De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen, ook het wegdek is flink beschadigd. De auto en caravan zijn volledig uitgebrand en de restanten weggesleept. Er vielen wonderwel geen gewonden. Volgens Het Laatste Nieuws waren vader, moeder en dochter op vakantietocht naar Frankrijk. „Plotseling zag ik iets midden op de rijstrook liggen, maar het was te dichtbij om het nog te kunnen ontwijken. Ik ben eroverheen gedenderd wat een enorme klap gaf. Vervolgens schaarde de caravan, schoven we tegen de middenberm en er was onmiddellijk veel rook en vuur. Hoe we het gedaan hebben weet ik niet, maar in enkele seconden hebben we uit de auto kunnen springen.”