Stress voor wensenlijstjes schoolkerstdiner

Joyce Hannink-Rijpkema: „Ik vind het niet per se vervelend om te doen, maar ik voel me wel min of meer verplicht vanuit de school. Ⓒ Rene Bouwman

Amsterdam - Het schoolkerstdiner staat voor de deur en roemruchte gerechtenlijsten hangen bij de meeste scholen in de klas. Kunnen de klassieke knakworstjes in bladerdeeg en kant-en-klare pannenkoeken dit jaar nog wel? Of staan ouders tegenwoordig uren in de keuken voor creaties die ook geschikt zijn voor kinderen met allerhande voedselallergieën, -intoleranties en diëten?