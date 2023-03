Oud-politici op de bres voor Iran: ’Sleep ayatollahs voor de rechter’

Het recent opgerichte comité wordt voorgezeten door Rosenthal. Ook oud-minister Maxime Verhagen (CDA) is lid, net als de pas opgestapte fractieleider Gert-Jan Segers (CU), oud-staatssecretaris Barbara Visser (VVD) en voormalig Tweede Kamerlid Angelien Eijsink (PvdA).

„We maken ons grote zorgen over de situatie in Iran”, zegt Rosenthal over het land, waar al lange tijd demonstraties met harde hand worden neergeslagen. „Inmiddels zijn er meer dan 30.000 arrestaties verricht, meer dan 500 doden, inclusief publieke executies. Ook worden demonstrerende vrouwen opzettelijk in de ogen geschoten, waardoor zij de rest van hun leven blind zijn.”

Revolutionaire Garde

Het Nederlandse comité wil onder meer dat de Revolutionaire Garde in Iran op de Europese terrorismelijst wordt gezet. Ook pleiten de oud-politici ervoor dat de verantwoordelijke geestelijk leiders – de ayatollahs – voor een nog op te richten internationaal tribunaal worden gesleept. Bovendien willen ze een exportverbod naar Iran, met uitzondering van consumentengoederen, medicijnen en medische apparatuur.

„Duizenden mensen in Iran staan momenteel op voor hun rechten, zij gaan de straat op”, zegt oud-partijleider Segers (CU). „Als zij hun vrijheid terugwinnen, komt er vrijheid voor vrouwen, voor minderheden, maar ook voor mensen in landen in de regio. Het effect van verandering in Iran zal groot zijn op de hele regio.”