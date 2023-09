Twee doden en zes gewonden na schietpartij in Ottawa

Twee mannen uit Toronto van 26 en 29 jaar kwamen om. Onder de zes gewonden zijn volgens de politie van Ottawa ook Amerikanen. Zij zouden buiten levensgevaar zijn. Tot dusver is geen verdachte gearresteerd.

De schietpartij vond zaterdag om 22.21 uur plaats op de parkeerplaats van een congrescentrum in het zuiden van de stad waar twee afzonderlijke huwelijksrecepties werden gehouden. Voorlopig zijn er volgens de politie geen aanwijzingen dat het een haatmisdrijf is geweest, hoewel dat nog niet met zekerheid kan worden uitgesloten.

Volgens de Canadese overheid is het aantal schietpartijen in enkele steden de voorbije jaren duidelijk toegenomen. Sinds 2009 is het aantal geweldsdelicten waarbij een vuurwapen werd gebruikt er met 81 procent gestegen.