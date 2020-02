Ali en Asis waarschuwen voor ’lange arm van Rabat’

Ali Lahrouchi vluchtte naar Nederland en wil af van zijn Marokkaanse paspoort. Ⓒ Rias Immink

Ze zijn van Marokkaanse afkomst, seculier en politiek links. In de week dat een delegatie uit de Tweede Kamer Marokko bezoekt, waarschuwen Ali Lahrouchi en Asis Aynan voor de ’lange arm van Rabat’. „De Marokkaanse overheid heeft haar tentakels tot diep in de Marokkaanse gemeenschap. Uiteindelijk is iedereen bang.”