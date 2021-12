Problemen wereldwijd reisverkeer houden ook na kerstdagen aan

Binnenland

Man met 102.000 euro in jaszakken aangehouden op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft donderdag een 45-jarige man uit Portugal aangehouden die 102.000 euro in zijn jaszakken had verstopt. De man was vlak daarvoor geland met een vlucht uit Zwitserland. Bij de douane werden tijdens een controle enveloppen met daarin de bankbiljetten in zijn jas gevonde...