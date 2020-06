Zwaar onweer met hagel en wateroverlast op komst in noordoosten

Volgens Weeronline kan het in het uiterste oosten en noordoosten tropisch warm worden. In het binnenland lopen de temperaturen op tot zo’n 25 tot 27 graden en in het westen is het iets koeler, 22 tot 24 graden, door wind van zee. „In gebieden waar de temperatuur het hoogst wordt, is kans op zware onweersbuien met lokaal wateroverlast”, aldus het weerbureau.

„Omdat de buien zich traag verplaatsen, kan lokaal veel regenwater in korte tijd vallen en is kans op wateroverlast. Lokaal kan meer dan 40, misschien wel 50 millimeter vallen.” Volgens Weeronline zijn deze plensregens niet gunstig voor de „naar water snakkende natuur”, aangezien de droge grond veel moeite heeft met het opnemen van zulke hoeveelheden water. Daardoor komt er veel in sloten en riolen terecht.

Volgens Weerplaza kent Nederland zondag een tweedeling. De scheiding tussen de warme vochtige lucht in het noordoosten en de drogere lucht in het zuiden blijft boven ons land aanwezig. De hoogste temperaturen worden gehaald in de drogere lucht, omdat daar de zon vaker schijnt. Met hooguit 25 of lokaal 26 graden is het wel een stukje minder warm.

In de noordoostelijke helft van het land is het ondanks de warme lucht door bewolking, buienrestanten en nieuwe buien een stukje minder warm met 18 tot 22 graden. Net als zaterdag is daar onweer mogelijk, maar minder pittig dan zaterdag.