Russische zakenman (39) dood aangespoeld na ’val van luxe jacht’

Pechorin werd eerder dit jaar door president Vladimir Poetin bij de Russische Ontwikkelingsmaatschappij voor het Verre Oosten en het Noordpoolgebied (KRDV) aangewezen als ceo, nadat zijn voorganger begin dit jaar ook al om het leven kwam. Algemeen directeur Igor Nosov stierf op zijn 43ste aan een ’beroerte’.

Het slachtoffer was enkele dagen spoorloos na zijn ’val’ in de avond van 10 september, terwijl zijn jacht op volle vaart was richting het eiland Roesski. Uiteindelijk spoelde hij op zo’n 160 kilometer van de Russische stad Vladivostok aan langs de kust, melden lokale Russische media.

„De dood van Ivan is een onherstelbaar verlies voor vrienden en collega’s, een groot verlies voor het bedrijf”, meldt de onderneming waar Pechorin directeur was in een statement. Het energiebedrijf is nauw verbonden met Moskou. Volgens The Mirror was Pechorin persoonlijk aangesteld door Poetin.

Sinds Poetins inval in Oekraïne zijn er tal van Russische oligarchen, vaak onder verdachte omstandigheden, zowel in als buiten Rusland om het leven gekomen. Bijvoorbeeld na een val uit het raam, een plotselinge beroerte of ’zelfmoord’. Van sommigen is bekend dat ze vlak voor hun dood nog kritiek hadden geuit op de ’speciale militaire operatie’ in het buurland.