Onderzoek naar puppy: is het een hond of wolf?

De mannelijke pup, Dogor genoemd, werd anderhalf jaar geleden ontdekt door de lokale bevolking en is maandag gepresenteerd. De vacht, botten, tanden, kop, wimpers en snorharen zijn intact gebleven. Maar wetenschappers weten niet of het een wolf of een hond is.

Dave Stanton van het Centrum voor Paleogenetica in Stockholm laat tegen The New York Times weten dat daarvoor meer onderzoek nodig is. „Het lichaam is goed bewaard gebleven, wat zeldzaam is”, zegt Stanton. „Het is het beste dat ik heb gezien.”

Volgens sommige wetenschappers zijn honden ongeveer 15.000 jaar geleden voortgekomen uit een wolvensoort die uitgestorven is. Anderen suggereren dat honden eerder zijn geëvolueerd, mogelijk zo’n 30.000 jaar geleden of nog langer.