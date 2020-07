Totale verwarring voor toerist

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Toeristen worden tureluurs van de chaos in nationale reisadviezen in deze hectische coronatijd, die in elk land en per periode kunnen verschillen. „Het is hoog tijd dat er een transparante Europese richtlijn komt, zodat iedereen weet waar hij aan toe is”, zegt voorzitter Frank Oostdam van reiskoepel ANVR.