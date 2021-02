Social media in Myanmar op zwart tijdens protesten

De sluiting van het internet komt nadat online talrijke beelden zijn verspreid van straatprotesten tegen de coup. De afgezette en onder huisarrest geplaatste ex-regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft eerder opgeroepen zich tegen de generaals te verzetten.

De staatsgreep volgt op een eclatante verkiezingsoverwinning van de Nationale Liga voor Democratie van Aung San Suu Kyi in november. De stembusgang bleek een afgang voor de partij waar de militairen op hadden gerekend. Zij claimen nu verkiezingsfraude en hebben de macht weer naar zich toegetrokken.

In Myanmar, dat destijds Birma heette, werd in 1962 een militaire staatsgreep gepleegd waarmee officieren een op communistische leest geschoeide totalitaire staat vestigden die pas sinds het einde van de vorige eeuw heel langzaam vrijer is geworden. De ’staatsraad’ waar de militairen mee regeerden werd pas in 2011 ontbonden.