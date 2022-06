Vrijdag staakt streekvervoer in Friesland en westen van Brabant

Een dag later volgen acties in het streekvervoer in Limburg en Gelderland. Het gaat dan om de regio's rond Heijen, Roermond en Arnhem.

De buschauffeurs leggen volgens FNV het werk neer, omdat ze de sector aantrekkelijker willen maken. Door de lonen te verhogen en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren moeten vooral meer jongeren worden gelokt. Ook zijn de extra mensen nodig om de werkdruk omlaag te krijgen. Vanaf dinsdag wordt er twaalf dagen lang bijna elke dag op meerdere plekken gestaakt in het streekvervoer.

De vakbond zei eerder de overlast voor reizigers enigszins te zullen beperken. Zo is de dagelijkse reeks stakingen gepland buiten de eindexamentijd. In het streekvervoer werken in totaal 13.000 mensen.