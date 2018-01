Politie rukt uit voor zak spliterwten

Een voorbijganger zag deze zak spliterwten in de bosjes aan voor pillen. Ⓒ Politie Amersfoort-Oost

AMERSFOORT - Agenten in Amersfoort zijn zondag uitgerukt voor een zak spliterwten. Een melder had de zak aangezien voor drugs of medicijnen, maar ’na grondig onderzoek’ bleek dat het niet om pillen ging.