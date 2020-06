Ontsnapte gevangenen in briefje: we komen terug!

De neven Davad Zukanovic (40) en Lil Ahmetovic (46) konden vorige week de benen nemen. Ze gebruikten een brandslang om over een muur te klimmen bij de Rebibbia-gevangenis in Rome. Ze lieten het briefje met tekst en uitleg achter in hun cel, gericht aan de leiding van de gevangenis.

De mannen sloegen volgens het briefje op de vlucht omdat ze hun kinderen moeten beschermen. Die zouden in de drugshandel terecht zijn gekomen en problemen hebben gekregen. De twee moeten naar eigen zeggen zelf in actie komen omdat hun echtgenotes ook achter de tralies zitten. Onderaan het briefje hebben ze hun handtekening gezet.

Het duo, dat vastzat voor geweldloze misdrijven als fraude, zweert niet van plan te zijn met de noorderzon te vertrekken. Ze verwachten dat ze zich over ongeveer vijftien dagen weer kunnen aangeven als ze hun zaakjes hebben geregeld.

Volgens Italiaanse media is de ontsnapping bijzonder knap: de criminelen, helemaal geen kopstukken van grote bendes, zaagden tralies door met een vijl, maakten een touw met brandslangen aan elkaar geknoopt, en konden daarna prikkeldraad doorknippen met scharen. Er was verminderd toezicht.