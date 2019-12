Al veel overlast door vuurwerk

Uit de hele stad Utrecht komen klachten binnen over illegale vuurwerkbommen. Vooral in Kanaleneiland, Overvecht, Hoograven en Lunetten klagen bewoners over vuurwerkknallen die meer op explosieven dan op rotjes lijken. „Het leek dit weekend wel oorlog, zo hard waren die knallen in mijn wijk Kanaleneiland”, aldus Gabriel Erlach, die haar beklag deed op Facebook en veel bijval kreeg.

Drugsnetwerken

Gisteren werd bekend dat de politie vermoedt dat illegaal vuurwerk steeds vaker via drugsnetwerken gedistribueerd wordt. Utrechters geven aan dat het vuurwerk dit jaar harder knalt dan voorgaande jaren. Ze hebben er veel last van. „Hier is het knallen eind oktober al begonnen. Mijn hond wil ’s avonds niet meer naar buiten en plast uit pure angst in huis. Leuk joh dat vuurwerk... Not”, aldus Carolien Verpalen.

Het eerste vuurwerkslachtoffer van dit jaar werd afgelopen vrijdag behandeld in het UMC Utrecht. Plastisch chirurg Willem D. Rinkel: „Wij hebben het eerste vuurwerkslachtoffer van dit najaar geopereerd op onze spoed OK. Dit jonge slachtoffer heeft ernstige verwondingen aan ogen, oren en beide handen opgelopen bij het afsteken van vuurwerk. Ondanks het feit dat we delen van zijn handen hebben kunnen behouden, is er ernstig en blijvend letsel.”

Per jaar komen er in Nederland rondom de jaarwisseling ongeveer 1400 patiënten op huisartsenpost of Spoed Eisende Hulp in verband met vuurwerkletsel volgens een rapport van Veiligheid NL. Rinkel: „Dit aantal moet absoluut omlaag gezien de ernstige korte- en langetermijngevolgen op persoonlijk en maatschappelijk niveau.”

Melden

Mensen kunnen vuurwerkoverlast op heterdaad melden bij de politie, maar ook online bij de gemeente. De gemeente Utrecht denkt dat het aantal meldingen hoger is geworden, omdat de wijze van melden is vereenvoudigd en meer mensen het meldpunt dit jaar weten te vinden.

Van de meldingen wordt een overzicht gemaakt, waardoor een speciaal vuurwerkteam tijdens de feestdagen beter weet waar het moet controleren. Bewoners die het echt zat zijn met de knallen, kunnen dit jaar oproepen tot een vuurwerkvrije zone in hun straat. Utrecht stelt posters beschikbaar, maar gemeente en politie controleren en handhaven niet of deze afspraken worden nageleefd. Alle dierenverblijven, natuurgebieden en parken zijn officieel vuurwerkvrij.