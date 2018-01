’Seksuele misdragingen leiden tot val burgemeester’

De burgemeester zei eerder over zijn vertrek dat hij tijdens een personeelsfeest te veel alcohol had gedronken terwijl hij piketdienst had. Er zijn later „verklaringen” afgelegd door mensen die zich „beschadigd kunnen voelen voor zijn grensoverschrijdende gedrag.” Wie die verklaringen heeft afgelegd, bij wie en wat daar in staat, is overigens nog niet duidelijk.

De burgemeester wil niet reageren op de beschuldigingen. Volgens zijn woordvoerster blijft hij bij zijn statement, aldus BN DeStem.