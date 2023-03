Premium Het beste van De Telegraaf

Kunst of kitsch? Schilderij van 150 euro levert 13 mille op bij veiling: ’Iemand denkt een grote vondst te hebben gedaan’

Door JUUL SCHEPENS Kopieer naar clipboard

Taxateur en schilder Toon Wildeboer vermoedt dat het werk van de Larense schilder Co Breeman zou kunnen zijn. Ⓒ Veilinghuis Van Spengen

HILVERSUM - Een schilderij dat vorige week werd geveild, heeft veel meer opgebracht dan veilinghuis Van Spengen in Hilversum had verwacht. Het werk stond in de catalogus voor 150 euro, maar ging uiteindelijk voor 13.000 euro onder de hamer. Is dit dan toch wel een bijzonder schilderij? „Het zou goed kunnen.”