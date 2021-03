OMT-lid Koopmans: nog twee maanden wachten met versoepelen

In het programma Met het Oog op Morgen liet ze weten dat het zelfs nog een maand of twee kan duren voor het OMT zal adviseren om de coronamaatregelen te versoepelen.

„Ik denk dat we ons dat niet of nauwelijks kunnen permitteren. We moeten echt nog even geduld hebben”, zei Koopmans. „Het is een maand of twee, dan zitten we echt in een andere situatie.”

De afgelopen week liep het aantal coronabesmettingen op. Gisteren waren het er 7668, het hoogste aantal sinds januari. ’Ik vind de cijfers te hoog, omdat de voorspellingen laten zien dat het aantal opnames en ook de IC-opnames naar verwachting omhoog gaan’, zei Koopmans.