Arrestatie na steekpartij om lachgascilinder in Heerhugowaard

Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie kreeg zaterdagochtend vroeg een melding van een steekpartij in een woning aan de Onyx. Agenten zagen na aankomst een zwaargewonde man op straat liggen. Hij was gestoken in arm en borst en had veel bloed verloren.

De verdachte was gevlucht, maar kon in de loop van de middag worden aangehouden.