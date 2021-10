Antifa vliegt elkaar in de haren, belt politie

Toen Sean Lopez hoorde dat Antifa-kameraad Camillo Massagli en diens vriendin woonruimte nodig hadden, stelde hij een kamer in zijn woning beschikbaar voor het stel. De enige voorwaarde die hij stelde, was dat Massagli en zijn eega de boel een beetje netjes moesten houden. Daar hadden de logees nogal wat moeite mee en dat leidde al snel tot ruzie.

Daarop nam Massagli het ’recht’ in eigen hand en besloot de woning van Lopez te kraken. Dat pikte Lopez niet dus hij probeerde zijn logees met zachte dwang uit te zetten. Massagli liet daarop de politie bellen, maar die besloot in het voordeel van Lopez.

Ziedend

De antifascistische huiseigenaar is zijn overlastgevende logees nu weliswaar kwijt, maar hij is nog altijd ziedend, zo valt te lezen in een ellenlang draadje op Twitter. „Je bent een grens overgegaan door me te bedreigen in mijn eigen apartment”, schrijft hij. „Twee witte mensen kunnen niet zomaar een Maxicaanse man uit zijn eigendom dwingen, die ze nota bene helpt omdat anarchisten zijn. Vrede en ik hoop dat je hulp krijgt.”

De zaak is aan de grote klok gehangen door Antifa-watcher Any Ngo. Op Twitter stipt hij aan dat anarchisten het hele concept van de rechtsstaat juist afwijzen.