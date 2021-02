Nieuwe beelden relschoppers Amsterdam: wie zijn deze verdachten?

Er zijn maandagavond nieuwe beelden van vier verdachten getoond. De politie heeft de afgelopen tijd meerdere relschoppers laten zien. Vorige week hebben zich ook twee verdachten gemeld bij de politie en ook konden andere verdachten worden opgepakt nadat beelden waren getoond. Een aantal is al voorgeleid aan de politierechter.

Op 17 en 24 januari braken rellen uit bij de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam.

Ⓒ Politie

Arrestaties

Maandagochtend werd een 19-jarige man uit Boxtel in zijn woning aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de avondklokrellen op 25 januari in de Bossche binnenstad en het plunderen van een Primera-filiaal in de Brabantse hoofdstad. Ook een 35-jarige man uit Weert werd van zijn bed gelicht. Hij wordt ervan verdacht een prominente rol tijdens de avondklokrellen in Eindhoven te hebben gespeeld.

De man uit Boxtel was eerder al aangehouden en op de bon geslingerd voor het overtreden van de avondklok tijdens de Bossche rellen. Maar na bestudering van camerabeelden werd duidelijk dat de man spullen heeft gestolen uit de Primera, aldus de politie.

Bij de aanhouding van de verdachte legde de politie ook beslag op zijn persoonlijke bezittingen, zoals auto’s. De man wordt deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Kassadief Jumbo

De man uit Weert zou de vermoedelijke dief zijn van een kassalade van de geplunderde Jumbo-supermarkt aan het Stationsplein in Eindhoven.

De verdachte werd om 6.00 uur aangehouden in de woning van zijn vriendin in Eindhoven. Bij zijn aanhouding is beslag gelegd op zijn auto en een telefoon, waarmee politie en justitie later eventueel gedupeerden willen compenseren.

Bekijk ook: Avondklok verlengd tot en met 2 maart

De verdachte kwam tijdens het onderzoek naar de avondklokrellen in Eindhoven op zondag 24 januari diverse keren prominent in beeld. Politieagenten herkenden hem op de camerabeelden. Hij zou op het 18-Septemberplein diverse malen de ME hebben uitgedaagd.

Volgens de politie zocht hij de confrontatie en beledigde hij de politie „in woord en gebaar.” Ook zou hij diverse stenen in de richting van aanwezige politiemensen hebben gegooid. Tot slot kwam de man ook in beeld bij het plunderen van de Jumbo.