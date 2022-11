Achtervolgen of niet? ’Soms kúnnen ze verdachte niet laten gaan’

„Verdacht van doodslag, van een ernstig geweldsincident, dat is iets anders dan een fiets stelen”, zegt Jaap Timmer, politiewetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam. „De politie zal bij een achtervolging een dergelijke verdachte niet snel loslaten. Doen ze dat wel, met het idee deze persoon op een later moment langs de kant te kunnen zetten, dan komen er terecht vragen uit de maatschappij: waarom hebben jullie hem laten lopen?”

Het risico bestaat dat een verdachte nog meer geweld gaat plegen. „Als de politie dat risico inderdaad zo inschat, kunnen ze hem absoluut niet laten gaan. De rechtsorde is dusdanig geschokt dat iemand opgepakt moet worden.”

Bij een achtervolging moet je overigens niet denken aan scheurende politieauto’s die een crimineel van de weg proberen te drukken. Timmer: „De vraag is zelfs of het een echte achtervolging was. Wat was de intensiteit, wat was de intentie? Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Je kunt denken aan achter de verdachte aanrijden. Niet opjagen, maar er wel achteraan met blauwe lichten.”

Vaak is dat nodig omdat een verdachte op de vlucht een regelrechte wegpiraat kan zijn. „Juist daarom is vaak de inschatting dat de politie in de buurt moet blijven. Om het risico op zware ongelukken te verminderen, door met de zwaailichten het andere verkeer te waarschuwen. In Kampen is dat niet gelukt helaas.”