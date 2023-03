Kabinet koopt tijd in stikstofdossier, CDA breekt nog niet

Het CDA wacht af wat de uitkomst wordt van onderhandelingen over nieuwe provinciebesturen met verkiezingswinnaar BBB. Dat is het compromis na dagenlang crisisberaad over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen.

Het stikstofbeleid, zoals dat is afgesproken in het regeerakkoord, staat volgens premier Rutte nog steeds overeind. „We moeten zo snel mogelijk overgaan tot de uitvoering”, zegt hij vrijdagavond na urenlang overleg. „We gaan een versnellingsknop indrukken”, zegt hij.

Wel heeft CDA-leider Hoekstra aangegeven het regeerakkoord mogelijk op een later moment te willen openbreken. In dat regeerakkoord staat dat de stikstofuitstoot in Nederland in 2030 gehalveerd moet zijn. Na de verkiezingswinst van BBB hintte vooral het CDA op aanpassing van het beleid. D66 wil juist vasthouden aan het stikstofbeleid. „Ik denk dat we een goede uitkomst hebben”, zegt D66-leider Sigrid Kaag vrijdagavond. „We focussen op versnelling. Als het CDA vraagt om een gesprek te voeren over het openbreken van het regeerakkoord, dan staat hen dat vrij. We gaan dan het gesprek aan.”

Emoties

CU-vicepremier Schouten zegt de houding van het CDA ’wel te begrijpen’. „Ik merk dat wij nu heel veel tijd bezig zijn met elkaar”, zegt Schouten. „Ik zie ook wel dat het allemaal nogal hoog oploopt. Maar het is belangrijk dat we nu duidelijkheid geven aan boeren en natuurorganisaties in Nederland. Daar moeten we mee aan de slag.”

VVD-leider en premier Rutte zegt ’te kunnen leven met het regeerakkoord’. „Wij zitten niet zo aan de jaartallen”, zegt Rutte wel over de afspraak om de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd te hebben. „Voor ons is van belang om nou een keer te beginnen. En 2030 is al poreus door het advies van Remkes, dus wij vinden die discussie over het jaartal minder interessant.”

Verweesde burger

Rutte laat ook weten dat het kabinet er werk van wil maken om burgers het ’gevoel’ te geven dat zij worden gehoord. „Mensen in Nederland hebben in te veel gevallen het gevoel dat de politiek er niet voor hen is”, zegt Rutte. Hij noemt bewoners van het platteland, waar scholen sluiten en de aanrijtijden voor politie en ambulance te lang zijn. Maar ook in ’de binnensteden’ zijn volgens Rutte problemen. „Hoe zorg je ervoor dat er in de binnensteden voldoende leraren zijn?”, vraagt hij zich bijvoorbeeld af. „Dat zijn zaken waarmee we intensief met elkaar aan de gang gaan.”

Bekijk ook: Brievenkomedie in stuurloos Nederland

Kaag zegt er vertrouwen in te hebben dat het kabinet overeind blijft. „We hebben allemaal de politieke wil, we zijn volwassen mensen en we willen allemaal het goede doen voor het land”, zegt de D66’er. „Je moet er samen uit willen komen. We gaan zien of we dat continu kunnen doen.”