Openbreken coalitieakkoord op tafel

Tegelijkertijd kondigt vicepremier Hoekstra (CDA) aan dat hij straks wil gaan heronderhandelen over datzelfde stikstofbeleid, onder meer over het jaartal 2030. Dan zou volgens het regeerakkoord de stikstofdepositie gehalveerd moeten zijn. Ook de CU voelt voor aanpassingen van bestaande afspraken. Met deze bezweringsformule hoopt de coalitie een vroegtijdig einde van Rutte-IV voorlopig te voorkomen.

Het kabinet staat onder grote druk om een passend antwoord te vinden op de enorme verkiezingswinst van de BBB. Die partij heeft in de provincies en in de senaat flinke invloed gekregen. BBB wil op stikstofbeleid een koers varen die haaks staat op het huidige kabinetsbeleid. Met name het CDA voelt zich gedwongen om een koerswijziging af te dwingen, omdat die partij fors verloor aan BBB bij de statenverkiezingen.

Wanneer de formaties in de provincies afgerond zijn zouden de heronderhandelingen over stikstof moeten plaatsvinden. VVD en D66 wachten af waar Hoekstra dan mee komt. Zelf wil de CDA-leider niet veel zeggen over wat hij precies als alternatieven ziet. „Ik voel me verplicht het maximale te doen om recht te doen wat in ons land speelt”, aldus Hoekstra.

Stikstofbeleid staat overeind

Het stikstofbeleid, zoals dat is afgesproken in het coalitieakkoord, staat volgens premier Rutte nog steeds overeind. „We moeten zo snel mogelijk overgaan tot de uitvoering”, zei hij vrijdagavond na urenlang overleg. Hoe dat versnellen dan moet gebeuren, wordt vrijdagavond niet concreet gemaakt. De uitkomst is vooral dat de coalitiepartijen de stikstofbal voorlopig nog even verder voor zich uit schoppen. Die conclusie volgt na een crisisberaad dat zó lang duurde dat de premier voor het eerst in jaren zijn wekelijkse persconferentie moest afblazen.

Pijnpunt: na de verkiezingszege van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen wil regeringspartij CDA dat de harde stikstofdoelen in het regeerakkoord worden afgezwakt. Maar met name coalitiepartner D66 wil daar vooralsnog niet aan. Toch breekt CDA-leider Hoekstra nu niet met het kabinet. Hij kiest voor een compromis waarbij het kabinet – voorlopig in elk geval – in de benen blijft.

Maar hoe lang dat zo blijft, is zeer de vraag. Voor nu is afgesproken de bal bij de provincies neer te leggen. Maar uiteindelijk moeten de coalitiepartijen ook weer met elkaar om tafel om de geparkeerde impasse te bespreken. „Wij willen de stikstofparagraaf in het regeerakkoord heronderhandelen”, vertelt Hoekstra vrijdag over zijn uiteindelijke inzet. „Tegelijkertijd hebben we gezegd: laten we recht doen aan de democratische processen die in de provincies aan de gang zijn. En de gesprekken tussen boeren en natuurorganisaties over een landbouwakkoord. Ik vind het fatsoenlijk en verstandig om daar op te wachten.”

Kortom: eerst krijgt BBB als grootste partij in alle provincies de kans om overal stikstofafspraken te maken in de nieuw te vormen provinciebesturen. Als provinciebestuurders besluiten dat de soep niet al te heet mag worden opgediend – door bijvoorbeeld ’nee’ te zeggen tegen het doeljaar 2030 en de verplichte uitkoop van boeren – biedt dat voor het CDA mogelijk kansen bij het heronderhandelen van het regeerakkoord.

’Goede uitkomst’

„Ik denk dat we een goede uitkomst hebben”, zei D66-leider Kaag vrijdagavond na het overleg. „We focussen op versnelling. Als het CDA vraagt om een gesprek te voeren over het openbreken van het regeerakkoord, dan staat hen dat vrij. We gaan dan het gesprek aan.”

CU-vicepremier Schouten zegt de houding van het CDA ’wel te begrijpen’. „Ik merk dat wij nu heel veel tijd bezig zijn met elkaar”, aldus Schouten. „Ik zie ook wel dat het allemaal nogal hoog oploopt. Maar het is belangrijk dat we nu duidelijkheid geven aan boeren en natuurorganisaties in Nederland. Daar moeten we mee aan de slag.” Schouten geeft ook aan dat haar partij wel aan de zijde van het CDA staat, al heeft ze zelf niet mede getekend voor de wens van de christendemocraten om te heronderhandelen.

VVD-leider en premier Rutte zegt dat zijn partij kan ’leven met het regeerakkoord’. „Wij zitten niet zo aan de jaartallen”, zei Rutte wel over de afspraak om de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd te hebben. „Voor ons is van belang om nou een keer te beginnen. En 2030 is al poreus door het advies van Remkes, dus wij vinden die discussie over het jaartal minder interessant.”

Burgers gevoel geven dat ze gehoord worden

Rutte laat ook weten dat het kabinet er werk van wil maken om burgers het ’gevoel’ te geven dat zij worden gehoord. „Mensen in Nederland hebben in te veel gevallen het gevoel dat de politiek er niet voor hen is”, stelt Rutte. Hij noemt bewoners van het platteland, waar scholen sluiten en de aanrijtijden voor politie en ambulance te lang zijn. Maar ook in ’de binnensteden’ zijn volgens Rutte problemen. „Hoe zorg je ervoor dat er in de binnensteden voldoende leraren zijn?”, vraagt hij zich bijvoorbeeld af. „Dat zijn zaken waarmee we intensief met elkaar aan de gang gaan.”

Ook de problemen in Groningen en het drama rond de gedupeerde toeslagenouders zijn in de drie overlegsessies - het kabinet kwam dinsdag- en donderdagavond ook al bij elkaar - volgens Rutte uitgebreid besproken. Maar daarvoor komen eveneens voorlopig geen nieuwe oplossingen. De partijen hebben besloten ’nog meer hun best te doen’ en ’out of the box te denken’ om Groningers met aardbevingsschade en toeslagenouders sneller te helpen.

Kaag zegt er vertrouwen in te hebben dat het kabinet overeind blijft. „We hebben allemaal de politieke wil, we zijn volwassen mensen en we willen allemaal het goede doen voor het land”, zegt de D66’er. „Je moet er samen uit willen komen. We gaan zien of we dat continu kunnen doen.” Ook Hoekstra zegt dat de coalitie een heronderhandeling van het regeerakkoord kan overleven. Dat baseert hij onder meer op het verantwoordelijkheidsgevoel dat alle partijen hebben. Maar hij tekent er meteen bij aan: „Garanties heb je nooit.”

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag met het kabinet.