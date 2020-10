Rapport: ventilatie een op de tien scholen niet in orde

Op bijna 40 procent van de scholen moet het onderzoek nog worden uitgevoerd. Daardoor is nog altijd onduidelijk hoe het er precies voor staat met de ventilatie op de scholen. Volgens commissievoorzitter Doekle Terpstra van het LCVB zijn de scholen voor een ongelooflijke uitdaging gesteld om in slechts drie weken tijd hun volledige ventilatiesystemen te checken. „We hebben een beeld van hoe het ervoor staat, maar er zijn meer data nodig om echt conclusies te trekken”, aldus Terpstra.

De commissie heeft schoolbesturen gevraagd de ventilatie van de schoolgebouwen grondig te controleren. Dit deden de scholen in september, wat mogelijk een vertekend beeld geeft, aangezien door het warme weer de ramen en deuren open konden. „Het klopt dat het weer toen relatief gunstig was. Maar in de rapportage hebben wij ook aanbevelingen gedaan om ervoor te zorgen dat er ook in de winter goed wordt geventileerd”, zegt Terpstra.

Er is al langer onrust over de rol die zogeheten aerosolen spelen bij coronabesmettingen. Volgens het RIVM spelen de luchtdeeltjes geen rol, maar toch zijn er steeds meer aanwijzingen dat aerosolen wel een rol spelen. In slecht geventileerde ruimtes zouden de coronadeeltjes zich makkelijker kunnen verspreiden.

’Groot belang’

Minister Slob liet bij de ontvangst van het document nogmaals weten dat aerosolen geen rol spelen bij besmettingen. „Maar een goede ventilatie in de klas blijft van groot belang”, verklaart hij. Het kabinet stelt daarom 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan de ventilatiesystemen.

Commissievoorzitter Terpstra zei dat de RIVM-richtlijn over aerosolen leidend is geweest voor de gepresenteerde rapportage. „Ook ik ga er niet van uit dat die kleine luchtdeeltjes een rol spelen bij coronabesmettingen”, aldus de commissievoorzitter.

Komende weken hoopt minister Slob meer ventilatieresultaten van de schoolbesturen te ontvangen. Een harde deadline stelt hij niet: „Ik denk dat iedereen zich ervan bewust is dat het een belangrijk thema is. Scholen doen hun best om het zo snel mogelijk te regelen.”

Omdat nog niet alle resultaten binnen zijn, komt er nog een vervolgonderzoek. Slob hoopt in december de ventilatie op alle scholen in kaart te hebben.