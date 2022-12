Minderjarige gewond bij steekpartij op school in Amersfoort

AMERSFOORT - Bij het opleidingscentrum Prisma College in Amersfoort is vrijdagmiddag een jongen bij een steekpartij gewond geraakt aan zijn arm. Hij is niet in levensgevaar en aanspreekbaar, meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden.