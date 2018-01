Offensief Syrische rebellen nabij Damascus

De aanval werd ingezet vanuit Oost-Ghouta, een bolwerk nabij de hoofdstad dat in handen is van islamitische verzetsbewegingen. Ⓒ AFP

DAMASCUS - Syrische rebellen hebben in de buurt van Damascus een legerpost aangevallen en ten minste dertien militairen gedood. Daarmee is een nieuw offensief ontketend tegen de troepen van de regering-Assad, zei een woordvoerder van de opstandelingen zondag. De aanval werd ingezet vanuit Oost-Ghouta, een bolwerk nabij de hoofdstad dat in handen is van islamitische verzetsbewegingen.