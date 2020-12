Bizarre vondst strand Noordwijk: menselijke kaak uit prehistorie

De vinder vermoedde al dat het om een menselijke kaak ging, en schakelde direct te politie in. Medewerkers van de Forensische Opsporing stelden vast dat het om een menselijke onderkaak met zeven gebitselementen ging. Het bot werd voor onderzoek aangeboden aan het Nederlands Forensisch Instituut.

De kaak werd aan een uitvoerig onderzoek onderworpen. Ⓒ POLITIE

Vroege ijzertijd

Personeel aldaar concludeerde dat het om een eeuwenoud bot ging. De kaak werd vervolgens onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen. Het Centrum voor Isotopenonderzoek van de universiteit gaf aan dat het ging om de onderkaak van een persoon die naar schatting minimaal 35 jaar oud was. De conclusie van het koolstofdateringsonderzoek is dat de persoon is overleden tussen circa 763 en 492 jaar voor Christus, in de vroege ijzertijd.

De kaak wordt nu overgedragen aan het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland in Alphen aan de Rijn.