Politie laat Navalni gaan zonder aanklacht

Navalni werd eerder op de dag in Moskou opgepakt toen hij zijn gezicht liet zien bij een demonstratie. Daarvoor was er al een inval geweest in zijn kantoor. Het protest was gericht tegen de regering van Vladimir Poetin en de aanstaande presidentsverkiezing in maart. Navalni mag daaraan niet meedoen omdat hij een strafblad heeft na een dubieuze veroordeling wegens fraude. Dat is reden voor zijn oproep tot een boycot van de stembusgang. Die is volgens hem doorgestoken kaart.