Derde landen volgens architect Turkijedeal nodig in asielcrisis EU ’Afspraken maken over tegenhouden en terugkeer’

Door Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Jaarlijks komen 100.000 migranten via de Middellandse Zee naar Europa, aldus Knaus. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Er is maar één manier om migratie in Europa goed te managen: door afspraken te maken met derde landen over tegenhouden, terugkeer en legale migratie. Dat zegt Gerald Knaus, architect van de Turkijedeal. „Of willen we ons verlagen tot het met geweld terugduwen van migranten? Of terug naar de anarchie van 2015? Nou dan.”