'De Luizenmoeder' op zondagavond... Een traktratie!

Oh wat was deze derde aflevering van De Luizenmoeder weer hilarisch! Met wederom fijne, politiek incorrecte grappen ("Maak je geen zorgen, we hebben ook halalpizza."). En dat het wel en wee rondom kinderfeestjes niet altijd een feestje is, bleek maar weer. Juf Ank: "Nee hoor, Floor is vandaag niet jarig. Kijk maar in de app."