Dak stort in bij concert Morbid Angel door noodweer VS: één dode

Ook de luifel van het gebouw stortte in en er brak een brandje uit achter het concertgebouw. Tot nu toe zijn er geen bandleden van Morbid Angel of Crypta, dat in het voorprogramma stond, gewond geraakt tijdens het noodweer. Het is volgens het Amerikaanse weerbureau National Weather Service niet duidelijk of de concertzaal in Belvidere getroffen werd door een tornado of alleen door stormachtige omstandigheden.

Volgens de krant waren er ten tijde van het ongeval 260 mensen in concertzaal het Apollo Theater aanwezig. Er zijn 28 mensen met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, vijf van hen waren ernstig gewond.

De afgelopen dagen werd een deel van de Verenigde Staten getroffen door tornado’s. In de staten Mississippi en Alabama kwamen minstens 26 mensen om het leven, in Arkansas raakten zeker 600 mensen gewond als gevolg van een zware tornado.