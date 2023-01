Taliban verwijten prins Harry oorlogsmisdaden in Afghanistan

Harry schrijft in zijn nog niet uitgebrachte biografie over zijn twee militaire missies in Afghanistan in 2007 en 2012. Hij vertelt volgens Britse media over zijn „aantal” van 25 doden en dat hij geen voldoening haalde uit het doden van die mensen, maar zich er ook niet voor schaamde. „Natuurlijk had ik dat getal liever niet op mijn militaire cv of in mijn hoofd gehad, maar ik had ook liever in een wereld zonder Taliban en zonder oorlog geleefd.”

Volgens Britse media schrijft Harry dat hij de vijanden op dat moment niet als mensen beschouwde. „Het waren schaakstukken die van het bord werden verwijderd. Slechte mensen die worden uitgeschakeld voordat ze goede mensen kunnen vermoorden.” Haqqani is verontwaardigd over die uitlatingen. „De mensen die je hebt vermoord hadden families die wachtten op hun terugkeer.” Wel merkt Haqqani op dat „de meeste moordenaars van Afghanen niet het fatsoen hebben om hun geweten te onthullen en hun oorlogsmisdaden te bekennen.”

Haqqani verwacht niet dat Harry’s onthulling zal leiden tot een vervolging door het Internationaal Strafhof of ophef zal creëren onder mensenrechtenactivisten, „omdat ze doof en blind zijn voor jou.” Maar ook in het Verenigd Koninkrijk zijn Harry’s uitspraken niet overal goed gevallen. Een oud-kolonel zei bijvoorbeeld tegen de BBC dat de prins niet had moeten suggereren dat de Afghanen geen mensen waren, omdat dat niet weerspiegelt hoe het Britse leger met de Afghanen omging. Hij vindt het misleidend en zegt dat de uitlatingen Taliban-aanhangers zouden kunnen „provoceren om wraak te nemen.”