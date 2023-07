Man en vrouw aangehouden voor mishandeling met nepvuurwapen

Rond 17.15 uur zou de vrouw iets hebben gestolen bij een winkel aan de Tuin van Gerlagh in Hoeven. Het winkelpersoneel probeerde haar tegen te houden, maar ze liep door en stapte een auto in. Voor de winkel stond op dat moment een vrouw te bellen, die volgens de politie „na de hele consternatie voor haar neus” wegfietste. Een stuk verderop wordt ze plotseling aangevallen door de vermeende winkeldief.

„Vanaf dat moment loopt het verder uit de hand”, aldus de politie. De vermeende winkeldief pakte een vuurwapen en drukte dat tegen de nek van de getuige en schreeuwde waarom ze haar gefilmd had. Vervolgens kwam een man aanlopen, een bekende van de aanvalster, die ook dreigde met een vuurwapen. Uiteindelijk reden de twee verdachten weg in een auto.

Korte tijd later werden de twee aangehouden in Sint Willebrord voor bedreigingen, mishandeling en mogelijke diefstal. In de auto vond de politie twee nepvuurwapens en een hakbijl.