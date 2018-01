Daad bij woord

Wie het verleden niet kent, zal geen greep krijgen op de toekomst, stelde een Duitse historicus. Het onderstreept het belang van de jaarlijkse Holocaustherdenking in Amsterdam, waar de verschrikkelijke gebeurtenissen onder de nazi-tirannie worden herdacht. Antisemitisme is hardnekkig. Jodenhaat steekt in ons land zelfs vaker de kop op.