Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik zeg tegen mijn man: verrek, Wilders heeft het over ons’ Janine (84) en Alfredo (86), die leefden van instant-soep en banaan, bedolven onder steun

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Janine en Alfredo Mion stalen de harten van veel lezers toen ze in september vertelden over hun stille armoede. Hun verhaal over de instant-soep bij de lunch haalde zelfs de Tweede Kamer. „Ik zeg: verrek, Wilders heeft het over ons.” De reacties op hun verhaal stroomden binnen. „Zoveel kaartjes en briefjes met lieve woorden.”