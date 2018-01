Onrust na liquidatie in buurthuis: ’Van Aartsen, doe iets!’

Van Aartsen, die vandaag overleg heeft met het OM en politie, gaf in een verklaring aan dat hij de onrust en angsten in de wijk Wittenburg begrijpt, maar kan nog niet zeggen aan welke maatregelen hij denkt. „Dit soort vuurwapengeweld is een zeer ernstige verstoring van de openbare orde. Amsterdammers moeten zich veilig voelen in hun eigen buurt.” De twee daders van de liquidatie zijn nog altijd voortvluchtig. Het was de tweede dodelijke schietpartij in korte tijd in de wijk.

Jozias van Aartsen Ⓒ Rene Bouwman

