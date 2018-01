Reisbranche maant toeristen na ’pornodans’ Nederlander

„Ook jongeren moeten beseffen dat ze op vakantie niet alles kunnen doen wat ze thuis normaal vinden. Je kunt nu eenmaal niet overal straffeloos uit je bol gaan. We doen een beroep op hun gezond verstand”, zegt directeur Natasja Eshuis van Travel Trend en NBBS.

Aanleiding voor de oproep is de aanhouding van een 22-jarige Nederlandse toerist in Cambodja, vanwege zijn deelname aan een volgens de autoriteiten ’pornografisch dansfeestje’ bij het heiligdom Angkor Wat in Siem Reap. Hij riskeert een forse celstraf.

