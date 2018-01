Waarheid Javazee komt niet vanzelf boven water

In de haven van Brondong zoekt een man in de modder op de plek waar de schepen zouden zijn ontmanteld voor het staal.

Den Haag - Nederland wil graag over de schouder meekijken nu Indonesië nieuw onderzoek doet naar wat er is gebeurd met onze gezonken oorlogsschepen. Het is echter nog de vraag of het land dat toestaat.